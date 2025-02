McDonalds verkauft weniger Burger und Pommes: US-Umsätze schwächeln

Die Fast-Food-Aktie kann am Montag vorbörslich dennoch zulegen. 2 Stunden vor US-Handelsstart notieren die Papiere rund 1,7 Prozent höher.

Besonders belastet wurden die Einnahmen durch einen E.coli-Ausbruch im Oktober. McDonald's musste zeitweise in rund 20 Prozent seiner 14.000 US-Filialen den Verkauf des Quarter Pounder aussetzen. Ein Kunde starb an den Folgen – hunderte Menschen waren erkrankt.

Neben den gesundheitlichen Bedenken bleibt das veränderte Verbraucherverhalten ein Problem: Kunden sind preissensibler und essen vermehrt zu Hause. McDonald's setzte daher auf Sonderangebote und Promotion-Deals, um Kunden zurückzugewinnen.

Unterm Strich sank der bereinigte Nettogewinn um 5 Prozent auf 2,04 Milliarden US-Dollar – Analysten hatten mit 2,07 Milliarden gerechnet. Experten warnen, dass die aggressive Rabattstrategie langfristig die Margen der Franchisenehmer belasten könnte.

So wurde das im Juni eingeführte 5-US-Dollar-Meal-Deal bis Dezember verlängert, und neue Produkte wie der Chicken Big Mac wurden eingeführt. "Die größte Herausforderung wird sein, die Kunden von den tiefen Discounts wieder abzubringen", warnte BTIG-Analyst Peter Saleh gegenüber Reuters.

Zwar stieg die Anzahl der Kunden im Quartal leicht an, doch der durchschnittliche Umsatz pro Besuch fiel. International konnte McDonald's nur minimal zulegen: In Großbritannien schwächelte das Geschäft, während das Wachstum in Japan und im Nahen Osten den internationalen Vergleichsumsatz um 4,1 Prozent steigerte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 291,6EUR auf Tradegate (10. Februar 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.





