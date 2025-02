American Tungsten Corp. reagiert auf Chinas erweiterte Wolfram-Exportkontrollen

Vancouver, BC, 10. Februar 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) bestätigt erneut seine strategische Position inmitten von Chinas erweiterten Wolfram-Exportkontrollen als Antwort auf die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China. In einer dramatischen Wende innerhalb der globalen Mineralienmärkte hat die chinesische Regierung als Reaktion auf die kürzlichen US-Zölle seine Exportkontrollen auf wichtige Mineralien, darunter Wolfram, erweitert.

Dieser strategische Schachzug soll die globale Versorgung mit Wolfram weiter verknappen. Wolfram ist ein kritisches Material für fortgeschrittene Fertigung, Luftraumfahrt und Verteidigungsanwendungen. Es positioniert American Tungsten so, dass es eine entscheidende Rolle bei der Deckung der wachsenden inländischen Nachfrage spielt.

Wichtige Höhepunkte:

- Kurswechsel in der chinesischen Politik: Nachdem die USA Zölle auf chinesische Waren verhängt haben, hat Peking seine Exportrestriktionen auf entscheidende Mineralien ausgeweitet. Dass Wolfram nun auch unter diese Kontrollen fällt, unterstreicht Chinas Absicht, seine strategischen Ressourcen zu schützen, und führt zu potenziellen Unterbrechungen durch internationale Lieferketten.

- Inlandsvorteil: Angesicht der erwarteten Unterbrechungen der weltweiten Wolframversorgung ist American Tungstens stabile Inlandsproduktionsstrategie nun wichtiger denn je. Das Unternehmen ist in der einzigartigen Position, qualitativ hochwertiges Wolfram an US-Hersteller und Rüstungsunternehmen zu liefern und so die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und Stärkung der nationalen Sicherheitsbemühungen sicherzustellen.

- Industrieeinfluss: Die neuen Exportkontrollen sollen zu Folgendem führen:

Verbesserte Versorgungssicherheit: Eine geringere Abhängigkeit von importiertem Wolfram wird die Lieferketten für die US-Verteidigungs- und Industriesektoren stabilisieren.

Wettbewerbsvorteil für US-Produzenten: American Tungsten beabsichtigt, auf eine höhere Nachfrage bereit zu sein, möglicherweise den Marktanteil zu erweitern und Innovationen bei auf Wolfram basierenden Technologien voranzutreiben.

Wirtschaftswachstum: Durch die Stärkung des inländischen Wolframmarkts wird auch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in fortgeschrittene Herstellungssektoren gefördert.