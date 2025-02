Sierra Madre meldet monatliche Rekordproduktion aus dem Guitarra Minenkomplex

Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ...) freut sich, Rekord-produktionszahlen für den Monat Januar 2025 bekannt zu geben; ein Rekord seit der Wiederinbetriebnahme des zu 100 % unternehmenseigenen Minenkomplexes Guitarra in Estado de Mexico, Mexiko. Die Mine und die Verarbeitungsanlage laufen weiterhin mit der aktuellen Kapazität von 500 nassen metrischen Tonnen pro Tag; die volle kommerzielle Produktion des Komplexes wurde am 1. Januar 2025 erreicht. Die wöchentlichen Lieferungen von Gold- und Silberkonzentraten werden fortgesetzt.