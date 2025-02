JTI erhält doppelte Auszeichnung als Arbeitgeber / Das Unternehmen wird als "TOP Employer Deutschland" und "Kununu Top Company 2025" anerkannt (FOTO)

Köln/Trier (ots) - JTI (Japan Tobacco International) gehört laut Top Employers

Institute zu den 10 besten Arbeitgebern in Deutschland und wurde dieses Jahr

bereits zum 12. Mal in Folge ausgezeichnet. Das Unternehmen hat außerdem das

Kununu-Siegel "Top Company 2025" erhalten, das die hohe Zufriedenheit von

aktuellen als auch ehemaligen Mitarbeitenden im Unternehmen widerspiegelt. Diese

beiden Anerkennungen gemeinsam bestätigen JTI als einen branchenführenden

Arbeitgeber, der sich für eine herausragende Arbeitsplatzkultur einsetzt.



Am 6. Februar 2025 wurde JTI Germany im Rahmen einer Preisverleihung in Berlin

offiziell als Top Arbeitgeber Deutschland ausgezeichnet. Auf der Bühne nahm für

das Unternehmen Timur Özgür, JTI Area Sales Manager East, die Auszeichnung

stellvertretend für die über 2.000 Mitarbeitenden von JTI entgegen:





"Es ist eine besondere Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Bei JTI reden wirnicht nur über einen großartigen Arbeitsplatz - wir erleben ihn jeden Tag. DieMöglichkeiten, die wir haben, die Kultur, die wir aufbauen, und die Art undWeise, wie wir uns gegenseitig unterstützen, machen einen wirklichenUnterschied. Ich bin sehr stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, in demsich die Menschen wertgeschätzt fühlen und weiterentwickeln können."Özgür wurde bei der Zeremonie von Kolleg*innen aus dem People & Culture Team vonJTI begleitet, das eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Arbeitsumfelds desUnternehmens spielt. Ulf Zedler, People & Culture Director bei JTI inDeutschland, betont das Engagement für die Belegschaft:"Diese Zertifizierung zum 12. Mal in Folge zu erhalten, ist eine große Leistung,aber am wichtigsten ist, wofür sie steht - für unser Engagement für unsereMitarbeiter*innen. Wir investieren kontinuierlich in das Wachstum, dasWohlbefinden und den Erfolg unserer Angestellten. Diese Auszeichnung spornt unsan, weiterhin unser Bestes zu geben und sicherzustellen, dass JTI ein Ortbleibt, an dem sich alle entfalten können."Die Zertifizierung "Top Employer" würdigt die herausragenden Leistungen von JTIin Bereichen wie Karriereentwicklung, Führung, Wohlbefinden undUnternehmenskultur. Das Kununu-Siegel "Top Company 2025" basiert ausschließlichauf dem Feedback von Beschäftigten und ehemaligen Mitarbeitenden, was es zueiner besonders aussagekräftigen Auszeichnung macht:"Zu den besten 5 % der Unternehmen zu gehören, die mit dem Kununu TopCompany-Siegel ausgezeichnet wurden, ist etwas ganz Besonderes", sagt Zedler."Es zeigt, dass unsere Mitarbeiter*innen die Arbeit bei JTI wirklich schätzenund uns als Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Das ist die beste Anerkennung,die wir uns wünschen können."Als größter Arbeitgeber in der Tabakindustrie in Deutschland setzt sich JTI fürein inklusives und engagiertes Arbeitsumfeld ein und legt die Messlatte immerhöher, damit sich Menschen dort wertgeschätzt und unterstützt fühlen.Für weitere Informationen über die Arbeit bei JTI Germany besuchen Siejobs.jti.com und folgen Sie JTI Deutschland auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/jti-germany) und Kununu(https://www.kununu.com/de/jt-international-germany) .JTI ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Der Konzernproduziert und vertreibt international bekannte Marken wie Winston, Camel undAmerican Spirit. Mit Ploom und Logic ist das Unternehmen zudem ein globalerAkteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Die Firmenzentrale von JTI befindet sichin Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig undbeschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter*innen.JTI Germany beschäftigt an den Standorten Trier und Köln rund 2.200Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen ist deutschlandweit der größte Arbeitgeber inder Tabakbranche und zertifizierter "Top Employer Germany". JTI ist mit WinstonDeutschlands Marktführer im Stopftabak-Segment. Das Unternehmen vertreibtaußerdem weitere international bekannte Marken wie Camel, American Spirit undBenson & Hedges. Im Bereich Heated Tobacco bietet JTI in Deutschland mit derglobalen Marke Ploom auch potenziell risiko-reduzierte Produkte an. WeitereInformationen auf jti.com/Germany (https://www.jti.com/de/europe/germany) .