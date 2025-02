Kerstin Elpel verrät, worauf Investoren sich jetzt einstellen sollten (FOTO)

Wilhelmshaven (ots) - Die europäischen Immobilienmärkte stabilisieren sich

zunehmend: Investoren sehen sich daher mit neuen Chancen, aber auch mit

Herausforderungen konfrontiert. Doch welche Entwicklungen sollten sie wirklich

im Blick behalten, um weiterhin erfolgreich zu investieren?



Der europäische Immobilienmarkt hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von

Herausforderungen bewältigt. Nach einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheiten,

steigender Zinsen und regulatorischer Anpassungen scheint sich der Markt nun

aber allmählich zu stabilisieren - schon seit dem Sommer 2024 beobachten

Experten eine schrittweise Erholung: Preise konsolidieren sich, während das

Wachstum langsam wieder anzieht. Vor allem der Wohnimmobilienmarkt zeigt sich

widerstandsfähig und bietet Investoren neue Chancen. Doch auch Gewerbeimmobilien

könnten in den kommenden Jahren wieder interessanter werden. "Zugleich bleiben

jedoch Risiken bestehen: Inflationsdruck, neue ESG-Anforderungen und

wirtschaftliche Schwankungen beeinflussen die Branche weiterhin. Wer sich nicht

ausreichend damit befasst, riskiert am Ende empfindliche Verluste und verpasste

Chancen", mahnt Kerstin Elpel, Geschäftsführerin von CENTURY21 Elpel & Kollegen.





"Investoren müssen sich daher strategisch aufstellen, um in diesem dynamischenUmfeld erfolgreich zu bleiben", fügt sie hinzu. Als zertifizierte Maklerin mitlangjähriger Erfahrung begleitet sie ihre Kunden durch den gesamtenInvestitionsprozess und verhilft ihnen zu profitablen Immobilienentscheidungen.Dabei hat sich ihr Unternehmen CENTURY21 Elpel & Kollegen, zu dem auch ihrBeratungsunternehmen Immobilienassistenz26 und ihre Hausverwaltung Elpel Immobilien GmbH gehören, in Wilhelmshaven einen Namen gemacht, indem es schwervermittelbare Immobilien erfolgreich positioniert und verkauft. Neben ihrerpraktischen Tätigkeit teilt Kerstin Elpel ihr Wissen als mehrfache Autorin undgefragte Branchenexpertin in Podcasts und Radiointerviews. Sie versteht es,komplexe Marktentwicklungen zu analysieren und konkrete Handlungsempfehlungen zugeben. In diesem Beitrag gibt sie einen fundierten Einblick in die Zukunft desImmobilienmarkts in Europa und zeigt auf, worauf Investoren in den kommendenJahren achten sollten.Sinnvolle Strategien und Ansätze: So profitieren Anleger von den Entwicklungenam europäischen Immobilienmarkt"Zunächst sei gesagt: Investoren sollten nicht blindlings in vermeintlichlukrative Projekte einsteigen, sondern gezielt nach Sektoren suchen, dielangfristig stabile Erträge versprechen", erklärt Kerstin Elpel. Ein besondersvielversprechender Bereich seien ihrer Einschätzung nach Logistikimmobilien: