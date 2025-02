Rutzen Media GmbH revolutioniert das Recruiting in der Steuerbranche (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Offene Stellen bleiben unbesetzt, bestehende Mitarbeiter fühlensich weiter überlastet - der anhaltende Fachkräftemangel setzt Steuerkanzleienzunehmend unter Druck. Die Rutzen Media GmbH bietet mit der SVU-Methode® eineeffektive Lösung hierfür und unterstützt Kanzleien dabei, ihre Attraktivität zusteigern und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Wie das im Detailfunktioniert und welche Erfolge damit möglich sind, erfahren Sie hier.Der Steuerbranche fehlt es weiterhin an Fachkräften - ein Problem, das längstkeine Ausnahme, sondern die Regel ist. Während qualifizierte Mitarbeiter immerschwerer zu finden sind, steigt die Arbeitslast für bestehende Teamskontinuierlich. Besonders in kleinen und mittelgroßen Kanzleien führt dieseSituation zu einem enormen Druck, der langfristig weder tragbar noch nachhaltigist. Wer im anhaltenden Wettbewerb um Talente bestehen will, muss daher neueWege im Recruiting gehen. Hier setzt die SVU-Methode® der Rutzen Media GmbH an:Sie ermöglicht Steuerkanzleien eine gezielte Positionierung als attraktiveArbeitgeber, die aktiv Fachkräfte anziehen. Dabei geht es nicht nur darum, neueMitarbeiter zu gewinnen, sondern auch bestehende Teams nachhaltig zu entlasten -ein entscheidender Faktor für langfristigen Erfolg."In der heutigen Zeit reicht es nicht mehr aus, eine Stellenanzeige zu schaltenund auf Bewerbungen zu warten", betont Filip Rutzen, Geschäftsführer der RutzenMedia GmbH. "Kanzleien müssen aktiv auf potenzielle Mitarbeiter zugehen und sichals attraktive Arbeitgeber präsentieren." Die SVU-Methode® nutzt zu diesem Zweckmoderne Recruiting-Strategien, um Kanzleien sichtbar zu machen und qualifizierteFachkräfte gezielt anzusprechen. Seit ihrer Einführung hat sie so bereits über150 Steuerkanzleien in der DACH-Region dabei geholfen, qualifizierte Mitarbeiterzu gewinnen. Dabei geht die SVU-Methode® weit über klassische Recruiting-Ansätzehinaus: Sie nutzt gezieltes Employer Branding, um die individuellen Stärken derKanzleien herauszustellen und so die besten Talente anzusprechen.Effektiv und reichweitenstark: Was die SVU-Methode® in der Praxis auszeichnetIm Kern vereint die SVU-Methode® der Rutzen Media GmbH drei entscheidendeErfolgsfaktoren: effektive Rekrutierung, gesteigerte Reichweite und nachhaltigeMitarbeiterbindung. "Zunächst erzielen wir also eine Rekrutierungsquote von etwa80 Prozent", verrät Filip Rutzen. "Das liegt daran, dass wir auch passiveKandidaten ansprechen, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind. So eröffnen wir