US-Zollankündigung trifft Stahlindustrie 'zur Unzeit'

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Stahlindustrie hat sich besorgt über die Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA geäußert. Die Ankündigung des US-Präsidenten treffe die Stahlindustrie in Deutschland und in der Europäischen Union in mehrfacher Hinsicht und zur Unzeit, sagte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Gunnar Groebler.

Die USA sei der wichtigste Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie. Aus der gesamten EU wurden 2023 laut Branchenverband rund vier Millionen Tonnen in die USA exportiert. Allein aus Deutschland würden jedes Jahr rund eine Million Tonnen meist Spezialstähle in die USA exportiert. An den Exporten in Länder außerhalb der EU habe die USA einen Anteil von 20 Prozent. Der Verband wies darauf hin, dass sich bei der jüngsten Verhängung von Strafzöllen gegen die EU im Jahr 2018/19 die EU-Exporte in Richtung USA halbiert hätten - von 5,2 Millionen Tonnen 2018 auf 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 2020.