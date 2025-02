Koalitionsgespräche von FPÖ und ÖVP auf der Kippe

WIEN (dpa-AFX) - Die seit einem Monat laufenden Koalitionsgespräche zwischen rechter FPÖ und konservativer ÖVP in Österreich stehen auf der Kippe. Am Montag wollten beide Parteien dem Vernehmen nach zwar ihre Verhandlungen fortsetzen, doch sie werden überschattet von zahlreichen Konfliktpunkten. Jüngst war eine umfangreiche Liste offener Fragen bekanntgeworden. Dazu zählt demnach die von der FPÖ geforderte Zurückweisung von Migranten an der Außengrenze und das Anliegen der Rechtspopulisten, das Asylrecht durch ein Notgesetz außer Kraft zu setzen.

Alte Verhandlungspartner bringen sich erneut ins Spiel