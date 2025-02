Brillant Energie erklärt Vor- und Nachteile

Leipzig (ots) - Seit 1. Januar 2025 sind alle Stromversorger von der

Bundesregierung dazu verpflichtet, sogenannte "dynamische Stromtarife"

anzubieten. Auch der Ökoenergieanbieter Brillant Energie

(https://brillantenergie.de/) bietet mit Brillant Strom Natur dynamisch einen

dynamischen Ökostromtarif (https://brillantenergie.de/dynamischer-stromtarif) an

und erklärt, welche Vor- und Nachteile sich für Verbraucherinnen und Verbraucher

ergeben können.



Was sind dynamische Stromtarife?





Dynamische Stromtarife unterscheiden sich von herkömmlichen Tarifmodellendadurch, dass nicht ein fixer Arbeitspreis pro Kilowattstunde über 12 oder 24Monate gezahlt wird, sondern dynamische, viertelstündliche Preise. Sie sindabhängig vom aktuellen Preis auf dem sogenannten Spotmarkt der Strombörse, derje nach Angebot und Nachfrage stark schwanken kann. Diese Schwankungen derStrompreise werden über einen dynamischen Stromtarif an den Endverbraucherweitergegeben.Der Gesamtpreis setzt sich aus einem festen monatlichen Grundpreis und einemdynamischen Arbeitspreis zusammen. Der Arbeitspreis besteht aus einemdynamischen Anteil, also dem vereinbarten Börsenpreis für Strom, und sonstigenArbeitspreisbestandteilen. Sonstige Arbeitspreisbestandteile sind unter anderemNetzentgelte, Beschaffungskosten, Konzessionsabgaben sowie gesetzliche Steuernund Abgaben. Der börsenbezogene Preisanteil bildet sich viertelstündlichunmittelbar anhand der Preise an der Strombörse.Diese transparente Zusammensetzung ermöglicht es, den Stromverbrauch gezielt aufgünstige Zeitfenster zu verlagern und dadurch Kosten zu sparen.Die Börse veröffentlicht immer einen Tag im Voraus die viertelstündlichenStrompreise für den nächsten Tag. Diese können Brillant-Kundinnen und -Kundenüber das Online-Kundenportal und die "Meine-Brillant"-App(https://brillantenergie.de/service-kontakt/brillant-app) direkt einsehen. Solassen sich Stromverbräuche einen Tag im Voraus planen und Preisschwankungeneinkalkulieren. In der App (https://www.presseportal.de/pm/178430/5958650) undim Kundenportal sind auch die persönlichen Verbräuche und Kosten zu finden.Vorteile des dynamischen StromtarifsDynamische Stromtarife bieten insbesondere bei hohem StromverbrauchEinsparpotenziale, da der Strompreis an die Börsenpreise gekoppelt ist. Dadurchhaben Endverbraucherinnen und -verbraucher die Möglichkeit, intensivenStrombedarf in möglichst günstige Zeiträume zu legen, um somit aktiv Geld zusparen. Sinken Preise an der Strombörse zum Beispiel aufgrund eines hohenÖkostrom-Angebots bei starkem Wind, viel Sonnenlicht oder geringer Nachfrage zu