BioRays auf ROR1 abzielendes Dual-Epitop-ADC-Präparat BR111 erhält formale Genehmigung für klinische Studie von der NMPA

SCHANGHAI, 10. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am 19. Dezember 2024 hat BioRay Pharmaceutical Co., Ltd. („BioRay") bekanntgegeben, dass die National Medical Products Administration (NMPA) den Antrag auf klinische Prüfung für das selbst entwickelte innovative biologische Therapeutikum der Klasse 1, BR111 zur Injektion, angenommen hat. BR111 ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf duale Epitope von ROR1 abzielt und für die Behandlung von ROR1-positiven hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren vorgesehen ist.

ROR1 ist ein transmembranöses Rezeptor-Tyrosinkinase-Protein, das in normalen Geweben entweder gar nicht oder nur in geringen Mengen exprimiert wird, bei verschiedenen hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren wie Lymphomen, Brustkrebs, Eierstockkrebs und Lungenkrebs jedoch stark exprimiert wird. ROR1 ist an dem nicht-kanonischen Wnt-Signalweg beteiligt, der durch Wnt5a vermittelt wird und das Wachstum und die Invasion von Tumorzellen reguliert. Es steht in engem Zusammenhang mit der Tumorentstehung und der Arzneimittelresistenz, was es zu einem potenziellen Ziel für die Entwicklung von Krebsmedikamenten macht. Bislang sind noch keine Medikamente auf dem Markt, die auf ROR1 abzielen.