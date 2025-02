Söder fordert Milliarden für deutschen Wohnungsbau

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die neue Bundesregierung muss nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder dauerhaft mehrere Milliarden Euro in den Wohnungsbau investieren. Um einen "grundlegenden Wechsel" hinzubekommen, müsse die Wohnraumförderung "auf mindestens 3,5 Milliarden Euro plus" verstetigt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Zudem müsse die Städtebauförderung um rund eine Milliarde Euro erhöht werden, damit auch die Kommunen als wichtiger Auftraggeber für die Bauwirtschaft auftreten könnten.

Bauwirtschaft ist deutsche Schlüsselbranche