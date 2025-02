Massive Einschränkungen im Regionalverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - Pendlerinnen und Pendler in der Hauptstadtregion müssen sich im Zuge der Generalsanierung Hamburg-Berlin auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Der Regionalverkehr werde zeitlich und räumlich so sehr eingeschränkt wie seit Jahrzehnten nicht, sagte Patrick Fiedler vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Das Problem sei, "dass wir einen wirklich sehr, sehr großen Bereich in der Fläche haben, wo keine Schienenangebote mehr erbracht werden können für diesen Zeitraum".

Konkret bedeutet das beispielsweise, dass die Fahrt von Wittenberge im Nordwesten Brandenburgs zum Berliner Hauptbahnhof nicht mehr eineinhalb Stunden - wie derzeit mit dem RE8 - sondern dreieinhalb Stunden dauern wird. "Das ist die bittere Wahrheit", sagte Fiedler. Von Perleberg nach Berlin werde es mit dem Schienenersatzverkehr drei Stunden dauern. Derzeit sind es im Regionalverkehr knapp zwei Stunden. "Uns ist bewusst, dass wir unseren Fahrgästen hier sehr viel abverlangen", sagte Henriette Hahn von der Deutschen Bahn. Gerade deshalb wolle man früh und umfassend informieren.

Die Fahrt zwischen Hamburg und Berlin dauert 45 Minuten länger

Die wichtige Fernverkehrsstrecke zwischen der Bundeshauptstadt und Hamburg wird ab August für neun Monate gesperrt. Die Bauarbeiten sind Teil der Generalsanierung, mit der die Deutsche Bahn 41 vielbefahrene Korridore grundlegend modernisieren und so für pünktlichere Züge sorgen will. Zwischen Hamburg und Berlin sollen unter anderem mehr als 180 Kilometer Gleise und rund 200 Weichen erneuert werden.

Im Fernverkehr werden die Züge über Stendal, Uelzen und Salzwedel umgeleitet. Für die Reisenden bedeutet das 45 Minuten mehr Fahrzeit. Im Regionalverkehr sollen mehr als moderne 170 Busse zum Einsatz kommen. Aber: "Die Busse sind eben dann doch deutlich langsamer als der Zug", sagte Fiedler./wim/DP/jha