Börsenstart USA - 10.02. - US Tech 100 stark +0,92 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 44.416,52 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: McDonald's +5,09 %, NVIDIA +4,24 %, Nike (B) +2,20 %, Salesforce +1,59 %, Chevron Corporation +1,48 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,81 %, JPMorgan Chase -0,79 %, Walt Disney -0,67 %, Goldman Sachs Group -0,45 %, IBM -0,40 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:50) bei 21.692,60 PKT und steigt um +0,92 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +5,24 %, NVIDIA +4,24 %, Adobe +4,07 %, Intel +4,04 %, Micron Technology +3,75 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -3,68 %, Dexcom -1,80 %, Arm Holdings -1,02 %, The Kraft Heinz Company -0,95 %, Warner Bros. Discovery (A) -0,60 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.053,78 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: Rockwell Automation +9,40 %, Western Digital +6,52 %, Nucor +5,46 %, Steel Dynamics +5,43 %, Uber Technologies +5,08 %

Flop-Werte: Incyte -7,07 %, Bio-Techne -5,67 %, Humana -5,14 %, Thermo Fisher Scientific -3,71 %, ON Semiconductor -3,68 %