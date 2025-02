Ananassaft ist knapp und teuer aufgrund geringer Ernte (FOTO)

Bonn (ots) - Ananassaft ist ein beliebter exotischer Fruchtsaft, der in

Deutschland sowohl pur als auch als aromatische Zutat in Multivitaminsäften

geschätzt wird. Derzeit ist er jedoch knapp und teuer. Aufgrund der gestiegenen

Preise für Orangensaft wurde Ananassaft vermehrt als Alternative genutzt, was

die Nachfrage weiter ansteigen ließ. Die Knappheit lässt sich auf mehrere

Faktoren zurückführen: Die Lagerbestände der Hersteller sind weitgehend

erschöpft, und die Ernten in den Hauptanbauländern fallen geringer aus als

gewohnt.



In Thailand und auf den Philippinen verhinderte die Trockenheit ein optimales

Wachstum der Ananas, wodurch die Erntemengen deutlich sanken und nun nicht

einmal 50% der früheren Erntemengen betragen. In Costa Rica, einem weiteren

wichtigen Anbauland, sorgte das Klimaphänomen El Niño im Jahr 2023 für extreme

Trockenheit, die zu einer drastischen Reduzierung der Erntemengen führte. 2024

hatte das gegenteilige Wetterphänomen La Niña mit heftigen Regenfällen ebenfalls

zu Ernteausfällen geführt. Die Auswirkungen sind sowohl in der Industrie als

auch im Einzelhandel spürbar: Die Fruchtsafthersteller erhalten geringere

Liefermengen, und auch die im Handel angebotenen Frischfrüchte sind deutlich

kleiner als gewohnt.









Der Preis für eine Tonne Ananassaft-Konzentrat liegt bereits bei über 5.000

US-Dollar. Der Direktsaft kostet mittlerweile rund 1.300 US-Dollar pro Tonne -

ein Anstieg von 50 % innerhalb eines halben Jahres.



Struktur des Ananasanbaus



Der Anbau und die Vermarktung von Ananas sind international unterschiedlich

strukturiert. Während der Markt für frische Ananas von großen Handelskonzernen

wie Del Monte und Dole dominiert wird, sind es bei der Produktion von Ananassaft

vorrangig kleinere Unternehmen, die sich auf die Verarbeitung zu Konserven und

Fruchtsaft spezialisieren. Thailand ist der weltweit größte Produzent von

Ananassaft-Konzentrat, gefolgt von den Philippinen und Indonesien. Costa Rica

hat sich hingegen als Hauptproduzent von Direktsaft etabliert. Aufgrund

klimatischer Bedingungen ist der Ananasanbau auf Regionen in der Nähe des

Äquators beschränkt - hauptsächlich zwischen den Wendekreisen. Die aktuelle

Situation stellt die Branche vor große Herausforderungen und dürfte auch in den

kommenden Monaten zu Engpässen führen.



