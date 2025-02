A MAN OF ACTION" EINE EXKLUSIVE AUKTION ZU EHREN DES LEGENDÄREN ENTERTAINERS, MENSCHENFREUNDES UND BÜRGERRECHTSFÜHRERS

LOS ANGELES, 10. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions und Turner Classic Movies (TCM), die ultimative Adresse für Hollywood-Memorabilia-Auktionen, gaben heute bekannt, „HARRY BELAFONTE: A MAN OF ACTION" , ihre exklusive Auktionsveranstaltung, um das Vermächtnis und den Einfluss der Hollywood-Legende und kulturellen Figur zu feiern, der seine bahnbrechende Karriere und seinen Superstar dazu nutzte, eine Kraft des Wandels zu sein. Ein historisches Archiv mit fast 400 Artefakten, die Harry Belafontes unvergleichliche Karriere repräsentieren, die sich über sieben Jahrzehnte erstreckte, als einer der berühmtesten Entertainer des 20. und 21. Jahrhunderts und lebenslanger Aktivist in bedeutenden Bürgerrechtsbewegungen von den 1950er Jahren bis ins 21. Jahrhundert, einschließlich der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, des Anti-Vietnamkriegs, der Anti-Apartheid, der LGBTQ+-Rechte und des Klimawandels, wird am Donnerstag, dem 6. März, 2025 in Los Angeles und online unter juliensauctions.com zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Zu den Highlights gehören (mit Schätzungen):

Artikel „Wir sind die Welt": Von Harry Belafonte, Bruce Springsteen, Lindsey Buckingham, Kenny Loggins, Lionel Richie, Huey Lewis, Kim Carnes, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Kenny Rogers und Paul Simon signiertes Leadblatt ($30.000 - $50.000) und American Music Award 1986 ($2.000 - $3.000).

Dr. Martin Luther King Jr. Reliquien: Ledersofa , das der Bürgerrechtsführer in der New Yorker Wohnung von Harry Belafonte benutzte ($3.000-$5.000) und signierter Brief der Southern Christian Leadership Conference von 1964 ($5.000-$7.000).

Musikinstrumente und Objekte: „An Evening with Harry Belafonte & Friends" PBS Special Westafrikanische Trommel ($300-$500) und „Global Carnival" Pfeife ($200-$300).

Außerdem: „Belafonte at Carnegie Hall" 1960 Gold Record Award ($800-$1.200), Kennedy Center Honor Award ($500-$700), signierter Brief von Präsident John F. Kennedy ($3.000-$5.000), „Trayvon" Sweatshirt mit Kapuze ($300-$500), Kunstwerke, Bücher von Freunden und anderen Aktivisten und vieles mehr.

In Zusammenarbeit mit der Black Music Action Coalition (BMAC) veranstalten Julien's und TCM am Mittwoch, den 19. Februar, eine Sondervorführung des gefeierten Dokumentarfilms Following Harry mit einer Podiumsdiskussion, an der die Regisseurin Susanne Rostock, der Präsident und CEO der BMAC (Black Music Action Coalition) Willie „Prophet" Stiggers, der für den GRAMMY nominierte Singer-Songwriter Aloe Blacc und die mit dem GRAMMY Lifetime Achievement Award ausgezeichnete Rap-Ikone Chuck D von Public Enemy teilnehmen.

