West Point Gold ernennt Andrew Bowering zum Strategic Advisor

Andrew Bowering ist ein renommierter Risikokapitalgeber mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, der in der Steigerung des Unternehmenswertes durch Mineralexplorationen, Projekterschließungen, strategische Übernahmen sowie groß angelegte Eigenkapitalfinanzierungen bestens bewandert ist. Er verantwortete die Gründung, Finanzierung und Leitung von Teams, die mit der Auffindung verschiedener Metalle, von der Erstexploration bis hin zur Produktion, beauftragt wurden. Herr Bowering war in leitenden Positionen tätig und beaufsichtigte den Erwerb und Verkauf von Vermögenswerten sowie die Beschaffung von Erschließungskapital in Höhe von über 500 Mio. $. Er ist Gründer der Firmen Prime Mining Corp. und Apollo Silver und bekleidet dort die Rolle eines Direktors und Großaktionärs. Er war Mitbegründer von Millennial Lithium Corp. (das von Lithium Americas übernommen wurde) und ist auch noch an anderen börsennotierten Unternehmen im Batterie- und Edelmetallsektor beteiligt.

„Wir schätzen uns glücklich, einen so hochkarätigen Experten wie Andy als Berater unseres Teams in dieser Unternehmensphase gewinnen zu können“, meint CEO Quentin Mai. „Andy kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz verweisen und wird uns mit seinem Know-how auf unserem Wachstumskurs begleiten.“

Zu seiner Ernennung sagt Herr Bowering: „Ich durfte West Point Gold Corp. in den letzten Monaten näher kennenlernen und bin sowohl von der Fachkompetenz des Teams als auch vom Potenzial der Projekte, die Quentin und das Team zusammengetragen haben, schwer beeindruckt. Das Projekt Gold Chain ist ein attraktives Asset, das verschiedene Optionen der Goldauffindung und Wertschöpfung eröffnet. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Gruppe das volle Potenzial dieses Projektstandorts freizulegen und mögliche Varianten zur Gewinnmaximierung im Sinne aller Stakeholder aufzuzeigen.“