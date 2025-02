Starke Frühbuchersaison führt zu Rekordquartal

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Ausgeglichener Mietwagenmarkt: Die Vorzeichen für das neue Jahrstanden gut. Da Nachfrage und Angebot wieder übereinstimmen, stabilisiert sichdas Preisniveau für Ferienautos und Kundinnen und Kunden bekommen ihrWunschfahrzeug. In den ersten drei Monaten (1. November 2024 bis 31. Januar2025) des neuen Wirtschaftsjahrs 2024/2025 bei Sunny Cars(https://www.sunnycars.de) zeigt sich nun, dass Ferienautos sich heuer großerBeliebtheit erfreuen. Verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahresverzeichnet der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter rund 15 Prozent mehr Buchungen inseinen Quellmärkten im DACH-Raum sowie Belgien, Frankreich und den Niederlanden.Mit über 230.000 Buchungen feiert Sunny Cars sein stärkstes erstes Quartal."Das Ferienauto ist für viele ein wesentlicher Baustein der Reise, um vor Ortflexibel zu sein", so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "BeiSunny Cars kümmern wir uns darum, dass Auto und Insassen rundum versichert sindund der Fahrspaß im Vordergrund steht, nicht die Angst vor versteckten Kostenoder Sorgen im Schadensfall. Dafür investieren wir in unsere Mitarbeitenden,unsere Partner in den Reisebüros sowie in unsere Technik, um stets einRundum-Sorglos-Paket und den dazugehörigen Service anzubieten. Auch bei hohemBuchungsaufkommen, wie es gerade im Januar 2025 der Fall war. Wir freuen uns,dass diese Qualität am Markt zunehmend stark nachgefragt wird, was das erneuteAnwachsen unserer Buchungseingänge belegt."Buchungsstarker Januar und hoher Anteil FrühbucherDer Januar steht in der gesamten Touristik für den großen Frühbuchermonat. Auchbei Sunny Cars schnellen daher stets zu Jahresbeginn die Reservierungsanfragennach oben, so war der Januar 2024 der buchungsstärkste Monat desWirtschaftsjahres 2023/2024. Heuer gingen im ersten Jahresmonat 2025 in etwagleich viele Buchungen ein wie im November und Dezember 2024 zusammen.Interessant zeigt sich die Analyse der Abreisemonate aller eingegangenenBuchungen, denn normalerweise werden Mietwagen oft eher kurz- oder mittelfristiggebucht. Aktuell liegt jedoch der Anteil an Frühbuchenden, die bereits zwischenNovember 2024 und Januar 2025 ihr Auto für Abreisen ab Mai 2025 sicherten, beiüber 40 Prozent. Einzelne Reservierungen beziehen sich sogar schon auf 2026. ImVergleich zum Vorjahr legte damit die Frühbucherquote um einige Prozentpunktezu.Ausblick auf die Sommermonate: Die beliebtesten Destinationen und gefragtestenZeiträume"Beim detaillierteren Blick in die Buchungen der Frühbucher lassen sich einzelnePeaks ablesen", erklärt Kai Sannwald, Geschäftsführender Gesellschafter vonSunny Cars. Die beliebtesten Länder gesamt lauten im Nahreisebereich