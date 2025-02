Fruchtsafthersteller beklagen knappen und teureren Ananassaft

BONN (dpa-AFX) - Die Fruchtsaftindustrie hat ein knapper und teurer werdendes Angebot an Ananassaft auf dem Weltmarkt beklagt. "Die Lagerbestände der Hersteller sind weitgehend erschöpft, und die Ernten in den Hauptanbauländern fallen geringer aus als gewohnt", teilte der Verband der Fruchtsaftindustrie in Bonn mit. Folge sei, dass die Safthersteller geringere Liefermengen erhielten. Auch seien die im Handel angebotenen Frischfrüchte deutlich kleiner als gewohnt.

Ob sich dies auch preissteigernd auf die Saftpreise im Einzelhandel auswirken wird, war zunächst unklar. Ananassaft bekannter Marken aus Konzentrat kostete am Montag laut Preisvergleichsportal Idealo im Versand noch genauso viel wie vor einem Jahr - 2,89 bis 3,55 Euro je Liter. Discounter bieten aktuell Direktsäfte für 2,99 Euro je Liter an.