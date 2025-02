Parkway Corporate - Langfristiger Kursdeckel gesprengt

Der australische Technologieentwickler für Wasseraufbereitung Parkway Corporate (ASX: PWN: FRA: 4IP) hat den im Chartcheck vom 3. Februar dargestellten Schwung genutzt und nun endlich den seit Oktober bestehenden Kursdeckel bei 0,013 Australischen Dollar mit den vierthöchsten Umsätzen der letzten sechs Monate überwunden.

Die gleitenden Durchschnitte steigen – wie auch kürzlich gezeigt – weiter an. Zudem gilt weiterhin das durch das Kreuzen der 100 Tagelinie über die 200 Tagelinie hinweg entstandene mittelfristige charttechnische Kaufsignal.

Beim MACD bewegte sich die blaue Linie zunehmend aufwärts von der roten Linie weg und verstärkte damit das Kaufsignal vom Jahresende. Der Trendbestätiger steigt im positiven Terrain oberhalb der 100 weiter an und der Chaikin Money Flow signalisiert ungebrochen durch seinen Verlauf in der grünen Zone den Zufluss von Kapital in die Aktie.



Quelle: Comdirect

Man könnte vermuten, dass die charttechnische hier eine reale Entwicklung vorwegnimmt. Denn wie es aussieht, stehen noch diesen Monat wichtige Neuigkeiten bei Parkway Corporate an:

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es hier weitergeht!

