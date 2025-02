Verkehrsministerium lässt Ryanair bei Nachtflugverbot abblitzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverkehrsministerium hat ablehnend auf einen Vorstoß der Billigfluggesellschaft Ryanair reagiert, die von der Bundesregierung Änderungen bei Nachtflugverboten eingefordert hatte. Ryanair-Chef O`Leary wisse sicherlich auch, dass das Nachtflugverbot in Zuständigkeit der Bundesländer liege, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.



Ryanair hatte seine Passagiere zuvor per Pressemitteilung aufgefordert, sich bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) zu beschweren, nachdem wiederholt Flugzeuge, die wegen Verspätungen kurz nach Mitternacht in Berlin landen wollten, nach Hannover umgeleitet wurden. In einem Fall soll der Beginn des Nachtflugverbotes um nur 90 Sekunden verpasst worden sein, die Passagiere kamen schließlich erst Stunden später mit dem Bus in Berlin an.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ryanair! Long 18,71€ 1,43 × 13,25 Zum Produkt Short 21,39€ 0,16 × 11,69 Zum Produkt