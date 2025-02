"Reine Nettolohnoptimierung ist Unsinn" / Personalexperte fordert von den Parteien mehr als Sonntagsreden (FOTO)

Bornheim (ots) - Der Fachkräftemangel ist ein Wahlkampfthema. Wenn die deutsche

Wirtschaft wieder wachsen soll, müssen Fachkräfte gewonnen und vor allem

gehalten werden. Das ist unstreitig. In Sonntagsreden der Politiker aller

Parteien ist viel von "Respekt", "Wertschätzung" und "Gerechtigkeit" die Rede.

Viel Konkretes hätten die Parteien aber nicht im Angebot, moniert der Kölner

Personalexperte Reiner Huthmacher. Es bleibe leider bei Allgemeinplätzen. Dabei

werde sich das Problem weder allein über die Zuwanderung ausländischer

Fachkräfte lösen lassen noch über Appelle an die Arbeitgeber, bessere

Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. "Die Unternehmen sind bereits am Anschlag und

können nicht auch noch für Wahlgeschenke herhalten. Der Staat selbst hat

hingegen einige Hebel in der Hand, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun",

so Huthmacher.



Ungerecht: Nur Wissende profitieren







übrigbleiben müsse. Eine reine Nettolohnoptimierung, wie sie von vielen Beratern

empfohlen und vom Staat goutiert werde, sei aber der falsche Weg. "Wer allein

durch Gutscheine, Incentives und andere Sachbezüge den Nettolohn optimiert,

macht einen strategischen Fehler", erklärt der Experte. Denn dadurch würden auch

die Sozialabgaben reduziert. Das sei kurzfristig ein kleiner Gewinn auf dem

Lohnzettel, langfristig ergäben sich dadurch aber geringere Renten und

reduzierte Sozialleistungen. "Die klassische Nettolohnoptimierung ist ein Rezept

aus der Vergangenheit, das weder einer alternden Gesellschaft Rechnung trägt

noch den wahren Bedürfnissen der Beschäftigten und Unternehmen entspricht",

macht der Experte deutlich. Ohnehin seien diese steuerlichen Schlupflöcher

höchst ungerecht. "Davon profitieren nur Wissende, Unternehmen mit findigen

Steuer- und großen HR-Abteilungen. Und die Kosten dieser Optimierung sind

immens. Würden diese Gelder gleich an die Beschäftigten fließen, hätten alle

mehr davon."



Mehr als Trinkgelder nötig



Gleichwohl könne es sinnvoll sein, die Sachbezugsfreigrenzen pauschal nach oben

anzupassen, um so den Unternehmen und Beschäftigten, die dieses Mittel nutzen

möchten, den Zugang zu erleichtern und einen echten Mehrwert zu schaffen.

"Freibeträge und Pauschalen etwa für Werbungskosten müssen steigen. Ebenso muss

die Anrechenbarkeit für Kosten durch berufsbedingte Abwesenheiten, die

sogenannte Auslöse, verbessert werden. Und wenn ein Unternehmen seine

Mitarbeiter zusätzlich besser krankenversichert, Zuschüsse zur Altersvorsorge

leistet oder andere soziale Benefits anbietet, muss sich dies auch tatsächlich

mehr als bisher für beide Seiten lohnen", so Huthmacher. Es müssten mehr als Seite 2 ► Seite 1 von 3





