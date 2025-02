Deutsche Indizes überflügeln US-Märkte: DAX und MDAX stark im Plus!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei die deutschen Indizes im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten stärker zulegen. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,82% und steht aktuell bei 21.920,41 Punkten. Noch dynamischer präsentiert sich der MDAX, der mit einem Plus von 1,41% auf 27.273,71 Punkte klettert. Auch der SDAX zeigt sich mit einem Zuwachs von 0,61% auf 14.685,16 Punkte in guter Verfassung. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, steigt um 0,66% und erreicht 3.804,21 Punkte. Im Vergleich dazu fällt die Entwicklung der US-amerikanischen Indizes etwas moderater aus. Der Dow Jones legt um 0,10% zu und notiert bei 44.348,10 Punkten. Der S&P 500 zeigt sich mit einem Plus von 0,53% auf 6.059,96 Punkte etwas stärker, bleibt jedoch hinter den Zuwächsen der deutschen Indizes zurück. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine positive Stimmung, wobei die deutschen Indizes heute die Nase vorn haben und deutlicher zulegen als ihre US-amerikanischen Pendants.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Siemens mit einem Anstieg von 2,15%.Siemens Healthineers folgt dicht dahinter mit 2,06%, während RWE mit 1,85% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Merck führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3,32%, gefolgt von Qiagen NV mit -2,98% und Infineon Technologies, das um 0,58% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 4,35%. United Internet folgt mit 4,17%, während die Kion Group mit 3,88% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, wobei HELLA mit einem Rückgang von 2,38% am stärksten betroffen ist. SCHOTT Pharma und Nordex folgen mit -0,91% und -0,78%.Im SDAX dominieren die Topwerte, angeführt von Wacker Neuson mit 5,20%. PVA TePla folgt knapp dahinter mit 5,18%, während Duerr mit 3,18% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls Verluste, wobei CompuGroup Medical mit -2,82% den stärksten Rückgang verzeichnet. STRATEC und Kloeckner folgen mit -2,80% und -1,99%.Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, angeführt von United Internet mit 4,17%. SILTRONIC AG und Bechtle folgen mit 2,90% und 2,29%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen negative Entwicklungen, mit Qiagen NV, das auch im DAX schwach abschneidet, mit -2,98%. CompuGroup Medical und ATOSS Software verzeichnen Rückgänge von -2,82% und -1,72%.Im Dow Jones führen McDonald's mit 4,71% und NVIDIA mit 2,82% die Liste der Topwerte an. Nike (B) schließt sich mit einem Anstieg von 2,69% an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von American Express mit -2,64%. JPMorgan Chase und IBM folgen mit -2,03% und -1,57%.Im S&P 500 stechen die Topwerte hervor, angeführt von Rockwell Automation mit einem beeindruckenden Anstieg von 10,75%. Super Micro Computer und Nucor folgen mit 9,32% und 5,55%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Verluste, wobei Thermo Fisher Scientific mit -4,50% den stärksten Rückgang verzeichnet. PerkinElmer und Charles River Laboratories International folgen mit -3,86% und -3,64%.