Schoenmaeckers wird Deutschland-Chef (FOTO)

Ingelheim (ots) - Médard Schoenmaeckers übernimmt zum 1. April 2025 die Position

von Dr. Fridtjof Traulsen als Vorsitzender der Geschäftsführung der Boehringer

Ingelheim Deutschland GmbH. Traulsen kehrt an den Standort Biberach zurück und

übernimmt dort Verantwortung für die Transformation des globalen

Biopharma-Produktionsnetzwerks. Schoenmaeckers, seit Februar 2020 Global Head of

Corporate Affairs bei Boehringer, obliegt damit künftig die operative Führung

des Deutschlandgeschäfts. Mit 1,3 Mrd. Euro Jahresumsatz im Jahr 2023 war

Deutschland der drittgrößte Markt des Unternehmens.



Der gebürtige Niederländer Médard Schoenmaeckers bringt mehr als 25 Jahre

Erfahrung in internationalen Führungspositionen mit. Seit 2020 leitet er bei

Boehringer Ingelheim die neu aufgestellte Corporate-Affairs-Division, die

Kommunikation, Politik und Unternehmensmarke in der Unternehmenszentrale sowie

in 16 Regionalorganisationen umfasst. 2023 wurde Schoenmaeckers in den

Aufsichtsrat der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH berufen. Vor seiner Zeit

bei Boehringer war er in leitenden Positionen bei der Credit Suisse (2017-2020)

und HSBC (2012-2016) tätig. Seine Karriere begann im Investmentbanking, bevor er

2001 in den Kommunikationsbereich wechselte, unter anderem mit Stationen bei DSM

Firmenich und Syngenta.





