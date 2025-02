Neue Rekorde bei Dax und Gold

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Montag weiter zugelegt und - wenn auch nur denkbar knapp - ein neues Allzeithoch markiert. Um 17:10 Uhr stand der Index bei 21.945,57 Punkten und damit so hoch wie nie, allerdings nur etwa einen fünftel Punkt über der bereits am Freitag erreichten Rekordmarke. Auf Tagessicht schloss der Dax bei 21.912 Punkten, das waren 0,6 Prozent mehr als zum Ende der letzten Woche und ebenfalls ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis.



Papiere von Siemens Health, RWE und Porsche gehörten zu den größten Gewinnern und legten um die zwei Prozent zu. Die Ankündigung von neuen Zöllen durch US-Präsident Donald Trump prallte offenbar von vielen Anlegern ab.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche! Long 52,49€ 0,39 × 14,47 Zum Produkt Short 60,08€ 0,42 × 14,14 Zum Produkt