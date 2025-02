Konzerne investieren 109 Milliarden Euro in KI in Frankreich

Sal-Paradise schrieb 03.02.25, 10:32

Ich kann das akzeptieren, wenn es User gibt, die meinen ich rede zu viel. Das Problem dabei ist nur, dass es in der Regel auch User sind, die einfach nicht in der Lage sind den Charakter eines Forums und den Kontext einzelner Beiträge zu verstehen (wollen). Alte Hasen können meine Beiträge gerne überlesen oder ignorieren, was völlig ok ist, da sie nicht zur Kernklientel gehören, die ich hier anspreche. Ich schreibe hier für Newbies, die in vielen Dingen noch unbedarft und darauf angewiesen sind zu erfahren, wie Börse funktioniert. Und das primitive Einzeiler bei weitem nicht ausreichen, wesentliche Dinge zu verstehen, um nicht denselben Schiffbruch wie Millionen vor ihnen zu erleiden. Letztes Jahr hatten sich wieder ca. 200.000 Kleinanleger von der Börse abgewendet und jeder könnte sich fragen, warum das so ist? Waren das alles Zocker? Wohl eher nicht, aber wohl oft Menschen, die sich von all den "Experten" in TV und Foren zu unüberlegten Investitionen verleiten lassen haben, weil diese permanent den Eindruck hinterlassen, Börse wäre super-easy und das Geld könne man so im Vorbeigehen aufsammeln, was aber leider nicht der Wahrheit entspricht. Da werden permanent völlig überhöhte Ziele projieziert, all die Risiken die damit verbunden sind aber leider zu oft unterschlagen.



Genau deshalb ist es viel wichtiger Rahmenbedingungen zu skizzieren, als einfach Strong-Buy zu schreien. Gerade hier bei Wallstreet gibt es viele User, die sich als tolle Experten hinstellen, seit Jahren aber jeden Beweis schuldig bleiben, um genau das öffentlich zu beweisen. Aufschneider, die andere unbedarfte User mit oberflächigem Nonsens überschütten, um sich profilieren zu können und keine Sekunde daran denken, was sie damit anrichten können, was eher nicht meiner Intention entspricht. Ich halte mich eher an das Feedback hier, welches ich seit Jahren von einem Großteil der User bekomme und solange das so ist, habe ich keinerlei Grund meine Kommunikation zu ändern. Die wenigen Flitzpiepen die noch immer nicht verstehen, warum ich hier was tue, kann ich problemlos ignorieren, da sie mir tatsächlich am Arsch vorbeigehen. Warum führen die hier eigentlich alle kein öffentliches-transparentes Portfolio, wo sie seit Jahren zeigen, dass sie es können?



Wenn einer meiner Bekannten plötzlich in Aktien machen möchte, kann ich dem doch nicht einfach eine Liste mit Kandidaten vorlegen und ihn zum Kauf auffordern. Der muss doch wissen weshalb und vor allem, in welcher Größenordnung es sinnvoll und am wenigsten risikoreich ist. Fragt euch doch alle, warum sich selbst in einer Hochzeit am Markt, so wie die letzten Jahre, trotzdem so viele Leute verabschieden? Ich kenne einen großen Teil der Gründe und genau deshalb tue ich genau das, was einigen wenigen hier auf den Senkel geht. Keiner zwingt euch zuzuhören. Es gibt hier eine "Ignore-Funktion", die jeder nutzen kann. Ein Forum ist kein Ort für Ego-Trips, sondern um jenen Hilfestellungen zu geben, die sie benötigen und das geht eben nicht mit blödsinnigen Einzeilern, die niemandem helfen.



Sollte eigentlich leicht zu verstehen sein, oder... ;-)