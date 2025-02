Börsen Update USA - 10.02. - US Tech 100 stark +1,33 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.442,89 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: McDonald's +4,81 %, NVIDIA +4,56 %, Nike (B) +2,71 %, Amazon +2,17 %, The Home Depot +1,88 %

Flop-Werte: American Express -1,68 %, JPMorgan Chase -1,19 %, IBM -1,04 %, Walt Disney -0,93 %, Travelers Companies -0,72 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.780,48 PKT und steigt um +1,33 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +6,26 %, Broadcom +5,09 %, Palantir +5,08 %, Adobe +4,87 %, NVIDIA +4,56 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -7,04 %, The Kraft Heinz Company -1,30 %, NXP Semiconductors -1,21 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,13 %, Warner Bros. Discovery (A) -0,76 %

Der S&P 500 steht bei 6.069,89 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +13,98 %, Rockwell Automation +13,48 %, Western Digital +7,45 %, Dell Technologies Registered (C) +6,24 %, Uber Technologies +5,57 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -7,04 %, Incyte -5,88 %, Bio-Techne -4,26 %, Deckers Outdoor -3,87 %, PerkinElmer -3,37 %