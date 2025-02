Dow mit moderater Erholung

Zukäufe im Januar

Erläuterungen zu meinen Nachkäufen

Die Segel sind gesetzt – volle Fahrt voraus!

Kurze Auszeit(en)

Also ein abschließender Tipp an Alle:

Wie bereits im letzten Update angekündigt, werde ich zukünftig meine monatlichen Updates deutlich reduzierter präsentieren – zumindest teilweise. Die Quartalsberichte werde ich dann wieder gewohnt ausführlich gestalten.Nachfolgend das erste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Januar:Am 10.01. erfolgten gleich zwei Zukäufe:Erster Nachkauf: 35 Aktien von Kraft Heinz zum Preis von je 27,99 € im Gesamtumfang von 987,00 € (inkl. 7,35 € Ordergebühren).Zweiter Nachkauf: 30 Aktien von LTC Properties zum Preis von je 32,60 € im Gesamtumfang von 985,35 € (inkl. 7,35 € Ordergebühren).Keine Verkäufe!Während ich Kraft Heinz zuletzt im Oktober letzten Jahres zugekauft habe, gab es nun einen „Rabatt“ von 11 % gegenüber diesem Nachkauf.LTC Properties hatte ich zuletzt im September 2021 nachgekauft.Bei beiden Aktien setze ich nicht auf eine starke Kursentwicklung, sondern erwarte einfach weiterhin stabile Dividenden. Kraft Heinz zahlt seit meinem Erstkauf im Jahr 2019 quartalsweise 0,40 USD und LTC Properties zahlt seit meinem Erstkauf im Jahr 2018 monatlich 0,19 USD. Hier gehe ich von weiteren Zahlungen in gleicher Höhe aus.Gerade da auch die Zinsen seit einigen Monaten wieder im Sinkflug sind, sind zuverlässige Dividendenzahler mit attraktiver Dividendenrendite eine gute Wahl. Beide Nachkäufe sind für das komplette Jahr 2025 Dividendenberechtigt.Der Start ins neue Jahr verlief in Bezug auf die Dividendenzahlungen planmäßig und zufriedenstellend. Alle getätigten Nachkäufe aus dem vergangenen Jahr können nun in 2025 ihre Dividendenzahlungen entfalten und zu einer Ergebnissteigerung beitragen.Aktuell sind auch keinerlei negative Dividendenentwicklungen erkennbar. Eine deutliche Dividendenkürzung bei BASF ist bereits eingepreist, ansonsten erwarte ich in diesem Jahr keine weiteren negativen Überraschungen.Dafür hat mich allerdings die Ankündigung einer starken Dividendenerhöhung bei Atoss Software freudig überrascht. Damit die Kursrakete in meinem Depot die Dividende erneut anhebt ist absolut keine Überraschung und wurde auch von mir erwartet. Allerdings beeindruckt die Höhe der Dividendensteigerung: So ist geplant, die Dividende von 1,69 € aus dem Vorjahr, um satte 0,44 € auf nun 2,13 € im Jahr 2025 zu steigern. Dies entspricht einer Erhöhung von 26 % - die Zukunftsaussichten für die nächsten Jahre sind zudem weiterhin rosig!Alles in allem sehe ich mich bereits nach dem ersten Monat des Jahres voll auf Kurs, meine Jahresziele für 2025 zu erreichen (= mind. 3.700 € Dividendenerträge netto).Sturmböen – insbesondere natürlich in Bezug auf deutliche Kursschwankungen – sind allerdings mit einkalkuliert!Mein Aktiendepot und insbesondere die Depotführung sind an Langeweile kaum zu überbieten. Zudem kann ich auch nicht mit exotischen Neuentdeckungen oder irgendwelchen Geheimtipps auftrumpfen, lediglich gelegentlich mit ein paar kurzen Analysen meiner Werte anhand der bisherigen Entwicklungen und der erfolgten Dividendenzahlungen und Ausschüttungen.Ähnlich verhält es sich auch mit unseren Urlaubsreisen. Während der ein oder andere hier im Thread die halbe Welt bereist und auch exotische Urlaubsziele ansteuert, erfolgen unsere Familienurlaube (meist) in erreichbarer „Autonähe“, in den letzten Jahren überwiegend Nordsee, Ostsee und in den Bergen.Allerdings haben wir seit ca. 2 Jahren auch die Vorzüge kleiner Kurzurlaube entdeckt und ich kann @ und anderen versichern, dass man nicht alles bis zur Rentenzeit aufschieben muss und sich auch zwischen dem stressigen Arbeitsalltag durchaus mal etwas gönnen sollte.So war ich im Januar mit meiner Frau für 4 Tage mit 3 Übernachtungen in Het Meerdal, einem Ferienpark einer großen, bekannten Ferienparkkette. Unsere Teeni-Tochter haben wir erstmals sich selbst überlassen und wir konnten uns hervorragend entspannen. Die Parks liegen inmitten der Natur und bieten neben dem Schwimmparadies Aqua Mundo auch immer schöne Umgebungen zum Entdecken oder laden zu tollen Sparziergängen durch die Natur ein. Hier ein paar Bilder vom vergangenen Aufenthalt:Das schöne daran ist, dass solche Kurzurlaube auch gar nicht viel Geld kosten müssen. Gerade ohne Kinder in der Nebensaison, außerhalb von Ferien und Feiertagen und auch von Wochenenden, kann man hier so manches Schnäppchen machen (und es geht zudem sehr ruhig zu!). Hier im Forum kam ja schon gelegentlich mal die Überlegung auf, ob eher eine Urlaubsreise getätigt oder das Geld lieber investiert werden sollte. Ich kann nach wie vor nur raten nach Möglichkeit beides umzusetzen. Kurze Erholungspausen und Entspannung (oder Entschleunigung vom Alltag – wie man heute so sagt) geben wieder Kraft und Motivation für die alltäglichen Herausforderungen – nebenbei vergisst man auch mal die Börse und alle negativen Schlagzeilen. Und wie zuvor bereits erwähnt muss das alles auch gar nicht (so) teuer sein.Dank günstigem Angebot und das Ausnutzen sämtlicher Rabattmöglichkeiten hat unser Kurzurlaub in diesem Fall lediglich schlappe 101,64 € gekostet und wurde bereits mit der ersten Dividende des Jahres von Altria finanziert. Daher geht ein großes Dankeschön an alle Raucher!Als Selbstverpfleger hatten wir Essen und Getränke für diese Tage mitgenommen und somit keine weiteren Ausgaben im Park – ansonsten gäbe es hier natürlich genügend Möglichkeiten im Park und Umgebung sein Geld unter die Leute zu bringen.Solche Urlaubsschnäppchen gibt es natürlich auch nicht jeden Tag und auch die Kurzurlaube über das Wochenende kosten dann schon wieder deutlich mehr. Aber auch hier kommt es letztendlich auf dasselbe raus, ob man 300 – 500 € für ein schönes Wochenende bezahlt oder 1.000 – 1.200 € (oder teils deutlich mehr in den Ferienzeiten) für eine ganze Woche.Wir jedenfalls nutzen dies für uns und genießen diese kurzen Auszeiten, demnächst auch wieder mit unserer Tochter. Dann geht es im März gemeinsam für ein Wochenende in den Park Eifel.Vergesst nicht die schönen Dinge und Erlebnisse im Leben und genießt die Zeit mit den Personen, die euch wichtig sind. Tolle Erinnerungen sind schlussendlich die Dividenden von unseren schönen Erlebnissen!