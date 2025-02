KNDS kauft von Rebecca Bidco 18,3 Millionen Aktien - Neuer Hauptaktionär

Nun Ja, Renk war mal Teil von VW da lief es nicht so Richtig wurde dann an Triton verkauft die dann Susanne Wiegand als CEO eingesetzt haben, sie hat den Laden dann Gewinnbringend gemacht und mit dem zweiten Anlauf an die Börse gebracht. Jetzt ist sie als CEO ausgeschieden und geht ihren Privatinteressen nach. Der neue, Aufsichtsrat Alexander Sagel ist seit Fabruar CEO!Der CEF hat ende August ebenfalls aus privaten Gründen das Unternehmen verlassen! Der Haupteigentümer Triton hat nach und nach einen Teil seiner Aktien verkauft, nun hält er noch um 33%!Das alles war wohl zu viel für den Kurs! Die letzten Meldungen waren alle solide im Plan, beim Gewinn gab es sogar „etwas“ mehr.Renk ist keine Kursrakete, ich halte um 40€ in 2-3 Jahren für möglich!Ich vermissen eine Antrittsrede des neuen CEO mit einem Ausblick über die weitere Zukunft!