Euro kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Handel nur wenig bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0307 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0320 (Freitag: 1,0377) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9689 (0,9636) Euro gekostet.

An den Finanzmärkten ist zu Beginn der Handelswoche die Zollpolitik der neuen US-Regierung wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent zu belegen./edh/he