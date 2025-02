Newcore Gold kündigt vermittelte Privatplatzierung im Wert von 12 Millionen $ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

10. Februar 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Paradigm Capital als Lead Agent und alleiniger Bookrunner für und im Namen eines Konsortiums von Vermittlern (zusammen die „Vermittler“) in Verbindung mit einer Privatplatzierung des Unternehmens abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung werden die Vermittler wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, um bis zu 32.877.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,365 $ pro Einheit zu verkaufen, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 12.000.105 $ entspricht (das „Emissionsangebot“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 12 Monaten nach Abschluss des Emissionsangebots zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Stammaktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungstätigkeiten in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital zu verwenden.

Das Emissionsangebot soll planmäßig am oder um den 27. Februar 2025 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Börsenzulassung durch die TSX Venture Exchange und die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Das Emissionsangebot erfolgt im Wege einer Privatplatzierung in Kanada, in den Vereinigten Staaten gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie in anderen Rechtsordnungen, die von den Vermittlern und dem Unternehmen vereinbart werden können. Die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind an eine Haltefrist gebunden, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Emissionsangebots abläuft.

