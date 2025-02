Vantage liefert einen herausragenden Showcase auf der iFX Expo Dubai 2025

PORT VILA, Vanuatu, 11. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets hat auf der mit Spannung erwarteten iFX Expo Dubai 2025, die vom 15. bis 16. Januar im Dubai World Trade Centre stattfand, einen großen Eindruck hinterlassen. Als Elite-Sponsor präsentierte Vantage sein Engagement für die Stärkung von Tradern und die Förderung von Innovationen in der Finanzbranche durch spannende Aktivitäten, Vordenkerpositionen und aufregende Giveaways, während es gleichzeitig seine 15-jährige Erfolgsgeschichte feierte.

Die Referenten von Vantage fesselten das Publikum mit Präsentationen, die sich auf Trading-Strategien, die Trading-Community und die Marktdynamik konzentrierten. Souhail Fadlallah, Manager für Unternehmensentwicklung, präsentierte eine fesselnde Session zum Thema „What's in the Brilliant Mind of Traders?" (Was geht in den brillanten Köpfen von Trader vor?); dabei gab er einzigartige Einblicke in die Psychologie und Entscheidungsfindung von Tradern. James Sellu, Trader-Influencer, teilte sein Fachwissen zum Thema „Find Your Guild within the Online Trading Biom" ) und half den Teilnehmern, die Kraft der Zusammenarbeit im Trading zu erkunden.