DMEGC Solar erreicht 'A' im PV ModuleTech Bankability Rating

Letzten Monat gab das Unternehmen bekannt, dass es eine neue 6-GW-N-Typ-Zellenfabrik in Betrieb genommen hat, wodurch sich seine Gesamtkapazität für die Zellenproduktion auf 23 GW und seine jährliche Modulproduktionskapazität auf 21 GW erhöht. In mehreren Listen mit Modullieferungen für 2024 wurde DMEGC Solar mit kumulativen Lieferungen von über 50 GW unter die Top 10 der Hersteller eingestuft. In der aktuellen Wood Mackenzie's Global Solar Module Manufacturers List belegt DMEGC Solar den achten Platz.

Der PV Tech's Bankability Score wird aus umfangreichen statistischen Analysen abgeleitet, die Daten von PV-Modul-Lieferanten der letzten 5-10 Jahre beinhalten. Die beiden wichtigsten Faktoren, die die Punktzahl beeinflussen, sind die Finanzlage und die Produktionskapazitäten, zu denen wiederum Lieferungen, Kapazitäten und Technologie gehören. Die Analyse vergleicht die Stärken und Schwächen jedes Unternehmens in Bezug auf mehrere Finanz- und Produktionsmetriken aus der Perspektive der Bankfähigkeit, um die Punktzahl und das endgültige Rating zu berechnen.

DMEGC Solar ist seit langem stolz auf seine gesunde Finanzlage. Während seiner mehr als vier Jahrzehnte währenden Karriere als Hersteller hat das Unternehmen stets stabile und wachsende Zahlen verzeichnet. In den vergangenen zwei Jahren, in denen die gesamte PV-Branche mit Preisverfall und Verlusten zu kämpfen hatte, hat das Unternehmen die meisten seiner Konkurrenten geschlagen und eine respektable Rentabilität erzielt. Die Gesundheit der Finanzindikatoren spiegelt sich im führenden Altman-Z-Score des Unternehmens wider: DMEGC Solar hat sich in den von SINOVOLTAICS veröffentlichten PV-Modulhersteller-Ranglisten stets in der "sicheren Zone" platziert und übertrifft in der jüngsten Rangliste alle Wettbewerber aus China.

Es wird erwartet, dass die Heraufstufung des Bankability-Ratings von BBB" auf A" dazu beitragen wird, dass DMEGC Solar im weltweiten Wettbewerb um PV-Projekte, insbesondere in Europa, einen Vorteil erlangt und somit seinen Marktanteil und sein Absatzwachstum weiter steigern kann. Auch dank der Verfügbarkeit von Finanzierungen wurde das Unternehmen sechs Jahre in Folge mit dem BloombergNEF Tier 1 PV Module Maker ausgezeichnet und gehört seit 2018 zu den EUPD Research "Top Brand PV Modules".

