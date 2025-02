FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl:

"Blick von einem teils immer noch hohen Niveau darf nicht zu der Fehlwahrnehmung verleiten, es werde sich von selbst alles zum Guten wenden. Die Deutschen wollen kein anderes System, aber wenn sich nichts ändert, gerät der Glaube an die bewährte Ordnung ins Wanken. (.) Wenn jedoch der Bundeskanzler das Bild der Kettensäge aufgreift, mit der man der Bürokratie zu Leibe rücken müsse, dann mag sich der Bürger fragen, wer denn die letzten drei Jahre regiert hat. (.) Doch Zaudern ist jetzt fehl am Platze. (.) Dieser demokratische Rechtsstaat hat schon große Krisen und Umbrüche gemeistert. Die Lösung liegt jedenfalls nicht darin, sich gegenseitig in Ausschließeritis zu überbieten, also sich schon jetzt eine Zwangsjacke anzulegen und zu verkünden, was und mit wem alles es nicht gehen soll."/DP/jha