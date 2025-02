BVB spielt in Lissabon

LISSABON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist im Playoff-Hinspiel um das Achtelfinale der Champions League bei Sporting Lissabon gefordert. Für den BVB ist die Partie an diesem Dienstag um 21 Uhr (Amazon Prime Video) das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Niko Kovac.

Bei der Premiere des früheren Bayern-Coaches auf der Dortmunder Bank hatte der Revierclub am Samstag in der Bundesliga 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren. In der Liga steckt die Borussia weiter tief in der Krise. In der Königsklasse wollen sich die Dortmunder Selbstvertrauen holen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 19. Februar im heimischen Stadion verschaffen.