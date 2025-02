Weiteres Rekordjahr? Deutsche Börse legt Bilanz vor

FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Dank brummender Geschäfte und einer lukrativen Übernahme hat der Optimismus bei der Deutschen Börse zuletzt zugenommen. Ende Oktober schraubte der Vorstand seine Erwartungen an das Gesamtjahr 2024 erneut nach oben.

Was davon sich erfüllt hat, werden die Zahlen zeigen, die das Unternehmen an diesem Dienstag (19.00 Uhr) veröffentlicht. Am Mittwoch (10.00 Uhr) dann beantwortet Vorstandschef Stephan Leithner, der den Dax -Konzern seit dem 1. Januar 2025 führt, in Frankfurt Fragen von Medienvertretern.