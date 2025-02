Neue Ziele werden für Deutschland teuer

sm0kinash3s schrieb 07.02.25, 14:48

Läuft...

Allerdings sollte der DONNERSTAG irgendwie aufgearbeitet werden.

Ein so empfindlicher Dip (mit Vorbeben), nur weil Leute reden könnten, vor allem zu US-Öffnungszeiten, zeigt doch, dass da einige Gegenspieler mit Potential unterwegs und durchaus in der Lage sind größeren Schaden anzurichten.



Bei der Um-/Aufrüstung der IT frag ich mich gerade ob wieder unser Steuergeld verschleudert wird. Einfach mal die ersten Milliönchen durch die Zahl der Systeme geteilt komme ich auf knapp 5 Mio. €/St.