Busse und Bahnen stehen in Hannover still

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fahren heute keine Busse und Bahnen der Üstra in Hannover. Der Warnstreik in Hannover hat um 3.00 Uhr begonnen, wie ein Verdi-Sprecher bestätigte. Nicht bestreikt werden die S-Bahnen und Regionalbahnen sowie die von Regiobus betriebenen Buslinien. Parallel dazu will Verdi auch das Energieunternehmen Enercity bestreiken. Auch die Beschäftigten der Abfallwirtschaft in der Region Hannover (Aha) schließen sich dem Warnstreik an. Es könne sein, dass einzelne Wertstoffhöfe geschlossen bleiben oder es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr komme, kündigte das Entsorgungsunternehmen vorab an.

In Bremen sind die Beschäftigten des Klinikums Links der Weser zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber verweisen auf die angespannte Haushaltslage. Eine erste Verhandlungsrunde war Ende Januar ergebnislos verlaufen. Am 17. Februar soll in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde beginnen./cst/DP/zb