Verkehr rollt nach Warnstreik wieder weitgehend normal

BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Nahverkehr ist nach dem Warnstreikende am frühen Morgen wieder fahrplanmäßig angelaufen. Busse, Trams und U-Bahnen fahren wieder im gewohnten Takt, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Der zweite Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde dauerte erneut 24 Stunden und endete am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr.

Die BVG bezeichnete den Warnstreik als überzogen und forderte Verdi auf, konstruktiv an der Verhandlungslösung mitzuwirken.