Mediamarkt-Mutter Ceconomy steigert Umsatz und operativen Gewinn deutlich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat dank eines strikten Sparkurses einen Sprung beim operativen Gewinn hingelegt. Das SDax -Unternehmen steigerte den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) der drei Monate bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahr um fast 13 Prozent auf 279 Millionen Euro, wie es am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. So viel hatten Analysten in etwa erwartet. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz legte um knapp ein Zehntel auf 7,6 Milliarden Euro zu und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Der Vorstand bleibt bei seinen bekannten Zielen für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 (bis Ende September). So soll der währungs- und portfoliobereinigte Konzernumsatz "moderat" steigen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll dagegen "deutlich" anziehen.