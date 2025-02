Q Precious & Battery Metals erhält Bohrgenehmigung für Kupferprojekt La-Corne

Von den kanadischen Behörden hat Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) die Genehmigung erhalten, um auf dem La-Corne-South-Projekt weitere Diamantbohrungen niederbringen zu können. Das in der Provinz Québec im Tal des Goldes nördlich der gleichnamigen Stadt Val D’or, gelegene Projekt wurde von QMET bereits im vergangenen Jahr erfolgreich mit Bohrungen beprobt. Dabei wurden u.a. 25,45 Meter mit 0,83% Kupferäquivalent durchschnitten.

In der Spitze waren die Kupfergehalte auf 4,2% angestiegen und die Beiprodukte Gold, Silber und Zink versprechen ebenfalls attraktive Beiträge zu einem potenziellen, späteren Bergbau zu liefern. An diese Erfolge aus dem vergangenen Jahr möchte Q Precious and Battery Metals bei seinem diesjährigen Bohrprogramm anknüpften.

Um die Entwicklung des Projekts voranzutreiben hat QMET bei den Behörden jedoch nicht nur die Genehmigung für neue Bohrungen beantragt. In einem Änderungsantrag zum ursprünglichen Antrag bat das Unternehmen daher auch um die Erlaubnis, auf dem Gelände Straßen und Bohrplattformen anlegen zu dürfen, um mit den Arbeiten besser voranzukommen.

Voraussichtlich im März wird Q Precious and Battery Metals die ersten Bohrungen niederbringen

Diesem Änderungsantrag haben die kanadischen Behörden zugestimmt. Der Zugang zu den primären Bohrzielen sollte deshalb in Zukunft leichter werden. Das Bohrprogramm ist als ein Winterbohrprogramm geplant und wird voraussichtlich im März 2025 beginnen. Im Vordergrund stehen dürften dabei die Anomalien, die im Bereich der Bohrlöcher 24LCS-01 bis 24LCS-03 und weiter südlich davon gemacht wurden.

Letztere werden als EMG-1 und EMG-2 bezeichnet und stellen aktuell die vorrangigen Bohrziele dar. Beide Anomalien befinden sich innerhalb des gleichen vulkanischen Ablagerungshorizonts. Dieser fällt nach Osten hin ab, wobei sich EMG-1 in der Tiefe unter EMG-2 befindet. Die Tiefenausdehnung dieser Zielanomalien reicht von 110 bis 325 Meter.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Q Precious & Battery Metals hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Q Precious & Battery Metals beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Q Precious & Battery Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Q Precious & Battery Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.