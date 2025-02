WTI mit Preissprung zu Wochenbeginn

In der letzten Abwärtsbewegung seit dem Verlaufshoch aus Mitte Januar bei 80,73 US-Dollar hat der Ölpreis insgesamt um 12,75 Prozent auf 70,44 US-Dollar nachgegeben, den zuvor Anfang Dezember etablierten Aufwärtstrend jedoch gebrochen. Nichtsdestotrotz holten Anleger am Montag Rohöl der US-Sorte WTI am Vortagesschlussstand ab und sorgten für einen Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt sowie die markante Barriere um 72,30 US-Dollar. Erst über diesem Niveau dürfte ein Test der nächsten Hürde bestehend aus den EMA 200 bei 73,78 US-Dollar anstehen, ein weiteres Ziel darüber läge bei 75,26 US-Dollar und würde sich entsprechend für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen anbieten. Insgesamt aber dürfte der Kapazitätsausbau in den USA preisdämpfend auf den Schmierstoff wirken, sodass an gegebener Stelle lediglich von einer technischen Gegenreaktion auf der Oberseite auszugehen ist. Unterhalb von 70,44 US-Dollar dürfte der Ölpreis weiter auf 69,31 und darunter sogar 66,36 US-Dollar durchgereicht werden, was ein entsprechendes Short-Engagement attraktiv gestalten würde.

Trading-Strategie: