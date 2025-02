Chance auf Folgeanstieg

Fazit

Sobald der Silber-Future die seit einigen Tagen andauernde Konsolidierung durch einen Sprung über 32,65 US-Dollar auflöst, wird ein Folgekaufsignal an 34,86 US-Dollar erwartet und kann für ein kurzzeitiges Long-Engagement genutzt werden. Als Zugvehikel würde sich hierzu beispielsweise das mit einem Hebel von 14,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY2ZMA anbieten. Die mögliche Renditechance bei diesem Trade beliefe sich am Ende auf 120 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,85 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 31,90 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, dementsprechend würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,97 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert beobachtet werden.