Arbor Metals beginnt die Bohrungen der Phase 2 im Lithiumprojekt Jarnet

Vancouver, Kanada – 11. Februar 2025 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den Beginn des Diamantbohrprogramms der Phase 2 in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekt Jarnet im Lithiumcamp Corvette in der Region Eeyou-Istchee Baie-James im nördlichen Quebec bekanntzugeben. Das vollständig finanzierte Phase-2-Programm 2025 soll 6.000 Meter in NQ2-Bohrlöchern in den Jarnet-Konzessionen umfassen. Das Unternehmen hat gleichzeitig eine ATI (Advanced Technical Investigation) zur Erweiterung des Programms um mehrere hochwertige Ziele in den Konzessionen Firebird, Corvette und St. Pierre beantragt.

Die Phase-2-Bohrungen konzentrieren sich auf die Exploration von Zielen in den Blöcken Jarnet 1 und 2, die in der Phase 1 geprüft und durch Gesteins- und Geschiebemergelproben identifiziert wurden. Außerdem, abhängig vom Erhalt weiterer Genehmigungen, werden in den Konzessionen Firebird, Corvette und St. Pierre identifizierte Ziele ebenfalls geprüft werden. Das Unternehmen behält sich eine Änderung in der Priorisierung von Bohrungen basierend auf den Ergebnissen vor.

Die Ende 2024 ausgeführte Bohrkampagne der Phase 1 konzentrierte sich auf sechs Ziele in den Konzessionsgruppen Jarnet 1 und Jarnet 2. Diese Ziele wurden auf der Basis von anomalen Boden- und Gesteinsproben sowie früher im Jahr durchgeführten geophysikalischen Interpretationen ausgewählt. Die Bohrlochtiefen reichten von 89 Metern bis zu 302 Metern, und das Bohrprogramm ergab 663 Kernproben, die zu sofortiger Laboranalyse mit Qualitätskontrollmaterial versandt wurden.

In neun der zehn Bohrlöcher, die fünf der sechs Zielgebiete umfassten, waren Granitpegmatite vorhanden. Bemerkenswerterweise wurde Molybdänit in Pegmatit-Quarzadern in fünf Bohrlöchern über drei getrennte Zielzonen entdeckt. Diese Adern sind in Quarz-Monzonit eingebettet.

Forage et Construction Muskw, ein Joint Venture zwischen Forage Fusion Drilling und der von Saskounan repräsentierten Cree-Gemeinde, führten die Phase-1-Bohrungen durch. Muskw, mit Sitz in Chisasibi, Quebec, befindet sich im Mitbesitz von lokalen und indigenen Stakeholdern und wird von diesen betrieben. Die Beteiligung von Muskw ist beispielhaft für den Erfolg lokaler und indigener Eigentümerschaft und stärkt Arbors Verpflichtung zu gemeinnützigem Engagement und wirtschaftlicher Entwicklung in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Arbor dankt Muskw herzlich für seine Expertise, seine professionelle Arbeitsweise und sein Engagement für das Projekt

