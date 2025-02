RBC stuft VINCI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Mischkonzern und liegt nach eigenen Angaben über den Konsensprognosen. Im Konzessionsgeschäft sieht er für die Erwartungen an das laufende Jahr Luft nach oben. Dazu bleibe die Bewertung attraktiv./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 17:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 108,9EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



