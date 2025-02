RBC stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der kassierte unrealistische Wachstumsausblick des Spirituosenherstellers sei eine notwendige Vorbedingung, um das Anlegervertrauen wiederherzustellen, aber auch nicht mehr, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Erwartungen des Finanzchefs für das Umsatzwachstum erschienen aber immer noch zu ehrgeizig. Die Aktie sei trotz der mäßigen Kursentwicklung schon angemessen bewertet./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 26,59EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.