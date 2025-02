BP verzeichnet starken Gewinneinbruch im vierten Quartal

Die Nettoverschuldung von BP lag zum Jahresende bei knapp 23 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Investitionsausgaben (Capex) beliefen sich im Zeitraum Oktober bis Dezember auf 3,7 Milliarden US-Dollar – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 4,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2024.

In einer Mitteilung zu den Ergebnissen erklärte CEO Murray Auchincloss, BP habe sein Portfolio umstrukturiert, Kosten "erfolgreich" gesenkt und plane weitere Maßnahmen.

"Wir haben nun vor, unsere Strategie grundlegend neu auszurichten und die Performance weiter zu verbessern – mit dem Ziel, den Cashflow und die Renditen zu steigern. Dies wird eine neue Richtung für BP sein", sagte er.

Herausforderungen durch sinkende Ölpreise

Ölkonzerne haben im vergangenen Jahr eine Kehrtwende erlebt, da die Ölpreise nach einem anfänglichen Anstieg aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine 2022 sowie westlicher und G7-Sanktionen gegen russisches Öl wieder gefallen sind. In einem Handelsupdate im Januar hatte BP auf höhere Konzernkosten, niedrigere Raffineriemargen im vierten Quartal und einmalige Belastungen im Zusammenhang mit der Übernahme eines Bioethanol-Geschäfts hingewiesen.

BP hat im Vergleich zu seinen Wettbewerbern eine schwächere Performance gezeigt: Die BP-Aktie fiel im vergangenen Jahr um rund 9 Prozent, während Shell im gleichen Zeitraum ein Plus von 6 Prozent verzeichnete.

Am Montag erholte sich der Kurs jedoch leicht, nachdem Berichte bekannt wurden, dass der aktivistische Investor Elliott Management eine Beteiligung an BP aufgebaut hat. Dies befeuerte Spekulationen, dass der Hedgefonds das Unternehmen dazu drängen könnte, seinen Fokus wieder stärker auf das Öl- und Gasgeschäft zu richten.

Spekulationen über eine mögliche Übernahme von BP halten sich ebenfalls hartnäckig, obwohl die Marktkapitalisierung von 74 Milliarden Pfund eine erhebliche Hürde für potenzielle Käufer darstellt.

Umstrukturierung und Sparmaßnahmen

BP versucht, seine Lage durch eine tiefgreifende Restrukturierung zu verbessern, zu der auch eine Verkleinerung der Führungsebene gehört. Auchincloss setzt darauf, bis Ende 2026 mindestens 2 Milliarden US-Dollar an Kosteneinsparungen zu erzielen. Im Januar kündigte das Unternehmen an, 4.700 Stellen zu streichen. Vergangene Woche wurde zudem bekannt, dass BP Käufer für seine Raffineriebeteiligungen an der Ruhr Oel GmbH in Deutschland sucht.

Dennoch bleiben Zweifel an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens bestehen, insbesondere angesichts seiner ambitionierten Pläne im Bereich erneuerbare Energien. BP will am 26. Februar ein neues Strategie-Update vorlegen.

Dividendenpolitik und Kapitalallokation

In einer Analyse vom Freitag betonten RBC-Analysten, dass ein entscheidender Punkt die künftige Kapitalstrategie von BP sei – insbesondere, ob das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm drosseln wird. Marktbeobachter erwarten, dass BP künftig etwa 1 Milliarde US-Dollar pro Quartal für Rückkäufe bereitstellt – ein deutlicher Rückgang gegenüber den bisherigen 1,75 Milliarden US-Dollar.

"Wir erwarten während der Analystenkonferenz Fragen zur Auswirkung der US-Zölle auf kanadisches Rohöl und deren Einfluss auf die Profitabilität der US-Raffinerien von BP, so die "RBC-Analysten. Sie hoben zudem hervor, dass das Unternehmen mit Herausforderungen bei der Kapitalallokation kämpft, die seine Ertragskraft beeinträchtigt haben.

