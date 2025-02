Aktien Asien/Pazifik US-Zollpolitik sorgt für Zurückhaltung An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum hat am Dienstag weiter Zurückhaltung geherrscht wegen der Zollankündigungen und -drohungen aus den USA. Während in Japan wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, gab es vor allem in China …