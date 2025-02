Recharge Resources erweitert Board durch Berufung von Lawrence Segerstrom, der die Überprüfung des Uranprojekts beaufsichtigen soll

Vancouver, BC – 11. Februar 2025 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich, die Berufung von Herrn Lawrence Segerstrom, M.SC., M.B.A., Q.P., in das Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Segerstrom ist ein zweisprachiger professioneller Geologe mit mehr als 40 Jahren technischer, operativer und geschäftlicher Erfahrung, einschließlich Exploration, Bergbaugeologie und -betrieb, und 20 Jahren als leitender Angestellter in den Vereinigten Staaten, Indonesien, Chile und Mexiko. Zu seinen früheren Managementpositionen gehören der Posten des Chief Operating Officer von Paramount Gold and Silver Corp. in Mexiko und der des Managers of Geology des Grasberg Mining Districts für Freeport-McMoRan in Indonesien.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Recharge Resources, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Herrn Lawrence Segerstrom im Board von Recharge begrüßen zu dürfen. Da die neue US-Regierung der Versorgung des Landes mit einheimischer Energie Priorität einräumt, halten wir den Zeitpunkt für günstig, in inländische Bergbau-Projekte zu investieren, insbesondere in das ressourcenreiche Colorado-Plateau. Wir freuen uns darauf, mit den Stakeholdern an den vielversprechenden, vor uns liegenden Entwicklungen zu arbeiten, und laden alle ein, sich uns auf diesem nächsten Abschnitt der Reise von Recharge anzuschließen.“

Herr Segerstrom war an mehreren Entdeckungen beteiligt, darunter die Leitung der Teams, die bei Paramount Gold & Silver (PZG) neue Ressourcen von mehr als 750.000 Unzen Gold und 60 Mio. Unzen Silber entdeckten und erschlossen, sowie bei Freeport neue Erzreserven von insgesamt 3,4 Mrd. Pfund Kupfer und 3,6 Mio. Unzen Gold. Herr Segerstrom hat einen Master of Science in Economic Geology von der University of Arizona und einen Master of Business Administration in Global Management und ist qualifizierter Sachverständiger gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101.

Lawrence Segerstrom erklärte: „Ich freue mich, als Direktor bei Recharge einzusteigen und die Überprüfung seiner Uranliegenschaften zu unterstützen. Angesichts der sich wandelnden Regierungspolitik ist das Unternehmen gut positioniert, Chancen zur Erkundung und Erschließung inländischer Uranvorkommen zu ergreifen. Beide politischen Parteien erkennen die Bedeutung der Förderung der ‚Greenification‘-Bemühungen der Nation durch die Priorisierung nachhaltiger Energieinitiativen an. Das Engagement von Präsident Donald Trump, die Genehmigungsverfahren zu straffen und die Investitionen in die Kernenergie zu erhöhen, stärkt die Aussichten für die Expansion von Recharge in strategisch günstig gelegene Uranprojekte in ganz Nordamerika weiter.“