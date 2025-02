BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 19000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Justin Smith erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2027 bis 2033. Gründe seien voraussichtlich steigende Umsätze und nicht-operative Einflüsse. Mit seinen Schätzungen für den Pharmakonzern liege er über den durchschnittlichen Markterwartungen. 2025 stünden einige Studiendaten zu Nicht-Krebsmedikamenten an, die Kurstreiber werden könnten./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2025 / 13:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 140,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.