De.mem kündigt strategisches Vertriebsabkommen für wichtige asiatische Märkte an; erzielt erste Umsätze aus dem Verkauf von Wasseraufbereitungsprodukten für den Hausgebrauch in China

11. Februar 2025: Das australische, international tätige Wassertechnologieunternehmen De.mem Ltd (ASX:DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) ist erfreut, eine neue strategische Vertriebsvereinbarung mit Firmbase Pte Ltd, Singapur („Firmbase Singapur“) bekannt zu geben.

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Präsenz von De.mem in den asiatischen

Märkten, insbesondere in China, Indonesien und Japan.

Wichtige Highlights

- Neues Vertriebsabkommen für China, Indonesien und Japan.

- Förderung der innovativen kompakten Ultrafiltrationssysteme von De.mem, bei denen die NSF-zertifizierte Graphenoxid-verstärkte Membran des Unternehmens eine Schlüsselkomponente ist.

- Erhalt der ersten kommerziellen Bestellung für den Verkauf nach China, was den Markteintritt in den etwa 2 Milliarden USD großen chinesischen Markt für Wasserfiltration im Haushalt signalisiert.

Neue Vertriebsvereinbarung für China, Indonesien und Japan unterzeichnet

De.mem freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Vertriebsvereinbarung mit Firmbase Singapur unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat Firmbase Singapore das nicht-exklusive Vertriebsrechte für die standardisierten Filtersysteme von De.mem (weitere Informationen siehe unten) Informationen) an Kunden in China, Indonesien und Japan.

Firmbase ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das seit 2011 tätig ist und nach eigenen Angaben „Entwicklungsmöglichkeiten für fortschrittliche Materialien zu erforschen, um den wachsenden Bedarf an Wasser, Energie und Infrastruktur zu decken“ (Quelle: www.firmbase-group.com). Firmbase Singapur verfügt über ein umfangreiches Netzwerk auf den asiatischen Märkten, insbesondere in China, Indonesien und Japan.

Die Vereinbarung ist nicht exklusiv und kann von De.mem mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Erhalt der ersten kommerziellen Bestellung

De.mem hat seine erste Bestellung von Firmbase Singapore erhalten, die einen Umsatz von etwa 15.000 USD generiert.

Diese Bestellung umfasst die kompakten Ultrafiltrationssysteme von De.mem, die von Firmbase Singapore an Kunden in China verkauft werden sollen. Obwohl die Bestellung im Verhältnis zu den jährlichen Umsätzen von De.mem nicht wesentlich ist, stellt sie einen bedeutenden Meilenstein dar, da sie den erfolgreichen Eintritt in den bedeutenden chinesischen Markt markiert.

Der chinesische Markt für Wasserfiltrationseinheiten für den Hausgebrauch erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 1,6 Milliarden USD und wächst mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,7 % zwischen 2023 und 2030. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 3,6 Milliarden USD erwartet (Quelle: Grand View Research, Marktgröße und Ausblick für chinesische Wasserfiltrationseinheiten für den Hausgebrauch, 2018–2030).

Produktpalette der standardisierten Ultrafiltrations-Membransysteme von De.mem

Die neue Produktreihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme von De.mem wurde am 13. November 2024 auf den Markt gebracht (siehe ASX-Mitteilung „De.mem advances membrane technology product offering“).

Die einzigartigen Elemente der neuen Ultrafiltrationsanlagen (UF) sind:

- Einsatz der NSF-zertifizierten Graphenoxid (GO)-verstärkten Ultrafiltrationsmembran als Hauptkomponente. Die GO-verstärkten Membrankartuschen von De.mem haben kürzlich die Zertifizierung der American National Sanitation Foundation (NSF) erhalten (siehe ASX-Mitteilungen vom 15. April 2024 und 9. Mai 2024).

- Kompaktes Design dank hoher Durchflussrate der Membran.

- Robustheit sowie einfache Installation und Bedienung.

- Geeignet für Anwendungen im Wohnbereich, in Kommunen und in kleinen Industrieanlagen.

- Alle Komponenten sind vollständig NSF-zertifiziert.

- Beschleunigte Durchflussraten von bis zu 1 m³ (1.000 Liter) Wasser pro Stunde.

Für industrielle Abwasserbehandlungsanwendungen, die keine NSF-Zulassung erfordern, kann alternativ eine superhydrophile PVDF-Membran eingesetzt werden. Diese Membran eignet sich besonders für Abwasser mit hohem Öl- und Fettgehalt und integriert Additive, die von Firmbase entwickelt wurden.

Diese Systeme bedienen sowohl Anwendungen für Trinkwasser im Haushalt als auch für industrielles Abwasser und bieten damit vielseitige Lösungen für unterschiedliche Marktanforderungen.

BILD 1: De.mem kompaktes Ultrafiltrationsmembransystem (Serie 10) für den Einsatz unter der Küchenspüle

Bild 2: De.mem compact Ultrafiltrationssystem (Serie 20) für größere Volumina von bis zu1.000l/Std.

Kommentare des Managements

Herr David Chua, Geschäftsführer von De.mem Pte Ltd, Singapur, erklärte: "Die Partnerschaft mit Firmbase, Singapur, wird für unser strategisches Wachstum in ganz Asien von entscheidender Bedeutung sein. Wir freuen uns darauf, unsere technologischen Stärken mit der Marktexpertise und dem Netzwerk von Firmbase zu kombinieren, um außergewöhnliche Wasseraufbereitungslösungen anzubieten."

Herr Pung Choong Theng, Gründer und Geschäftsführer von Firmbase Pte Ltd, Singapur, bemerkte: "Wir freuen uns, unseren Kunden die innovativen Systeme von De.mem anbieten zu können. Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Gelegenheit dar, den regionalen Bedarf an Wasseraufbereitung mit modernster Membrantechnologie zu decken."

Herr Andreas Kroell, CEO von De.mem, erklärte: "Wir freuen uns, mit Firmbase, Singapur, zusammenzuarbeiten, um unsere Vertriebsmöglichkeiten in ganz Asien zu erweitern. Die weltweit führende Technologie von De.mem und die vollständige Produkt- und Dienstleistungspalette in Kombination mit dem umfangreichen Vertriebsnetz von Firmbase ist eine ausgezeichnete Kombination, die es uns ermöglichen wird, mehr Kunden in mehr Märkten zu bedienen und die Umsätze von De.mem für die Aktionäre zu steigern."

Diese Veröffentlichung wurde im Namen des Vorstands vom CEO des Unternehmens, Andreas Kroell, genehmigt.

-ENDE-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 326

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen "One-Stop-Shop" für Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und Wasserforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielle Wachstumsmöglichkeiten von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

